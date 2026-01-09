Congratulations to Our Fall 2025 Dean’s List Students

The TCNJ School of Business proudly congratulates our students who earned a place on the Fall 2025 Dean’s List. This achievement reflects your dedication, hard work, and commitment to academic excellence. Your success is a testament to the effort you put into your studies and the high standards you continue to uphold within our academic community.
We are incredibly proud of your accomplishments and look forward to seeing all that you will achieve in the future. Keep up the outstanding work.
Accounting and Information Systems
- Patrick Adams
- Tyler Addonisio
- Nicholas Afanador
- Shan Bhatt
- Katrina Birkeland
- Sophia Brasch
- Brian Bull
- Lindsay Cacace
- Shirley Chen
- Jessica Chin
- Sophia Clauhs
- Bradley Cohen
- Amanda Connolly
- Giovanni Conte
- Cole Cooke
- Christopher D’Alessio
- Milan Dargan
- Michael Dean
- Mia Degenova
- Alexandra Derderian
- Siya Desai
- Thomas Devito
- Megan Esser
- Elena Farsaris
- Diego Fernandez
- Connor Furman
- Ava Gallo
- James Gamper
- Julia Goldovsky
- Victoria Hermann
- Brianna Lucolino
- Dylan Kelly
- Colin Kenville
- Andrew Kidchob
- Ivan Konovalov
- Samuel Kotch
- Jane Le
- Mariah Leonardo
- Morgan Lesler
- Sharw Levy
- Lydia Lin
- Ella Malatesta
- Claudia Malkinski
- Jasmine Mathew
- Alyssa Maybeck
- Erika Melton
- Rebecca Melworm
- Samuel Mingle
- Alexis Moakler
- Justin Moallem
- Syed Mohsin
- Andrew Morgievich
- Silah Mrazek
- Logan Mulholland
- Geovanna Narvaez
- Dylan Negron
- Luke Nelson
- John O’donnell
- Jonathan Oliveira
- Luke Olson
- Jake Paglione
- Emily Panagi
- Tyler Pavlick
- Vivian Phu
- Michael Ragusa
- Ioannis Rakkou
- Jack Reardon
- Steven Reffler
- Massimo Rodio
- Taylor Rooney
- Cameron Ruffini
- Kimberly Sanchez
- Nathan Santini
- Jared Sarmiento
- Ryan Segalla
- Ethan Silverberg
- William Slavinsky
- Stephanie Sookram
- Margaret Spagnuolo
- Kai Spinney
- Christine Stansbury
- rebecca Tapia
- Melissa Tecum Vicente
- Dominick Tolli
- Katelyn Tolmachewich
- Samantha Urbiztondo
- Ivanna Van Wingerden
- Joseph Varvaro
- Camila Velazquez
- Madeline Voinov
- Muhammad Warraich
- Elisabeth Ytreboe
- Kaylee Yungazaca Yunga
- Christina Zheng
- Jennifer Zheng
- Evan Ziccardi
Economics
- Sakinah Ahmed
- Shaim Akhtar
- Jack Babich
- Dylan Ban
- John Bergen
- Crystal Billian
- Conor Campbell
- Amee Chauhan
- Jasmine Declet
- Owen Doughty
- Gavin Formon
- Doni Freeman
- Emily Gao
- Camille Harris
- Daniel Hong
- Ariyana Hussain
- Owen jacobs
- Angelina Job
- Lizi Kavtarashvili
- Lana Leiter
- Enzo Manfredi
- Douglas Nguyen
- Kena Patel
- Christian Peck-Kropywnyckyj
- Emmanuel Pittas
- Jennifer Qin
- William Rodriguez
- Kate Siedelhofer
- Joseph Sotomayor
- Shannon Stix
- Alexander Stringham
- Ryan Thalwitzer
- Alec Touhey
- Rushanna Usmanova
- Amy-Li Vitone
- Evan Zhang
Finance
- James Adamo
- Nathaniel Adams
- Kristen Afacan
- Michaelangelo Aguilar
- Matt Albora
- Angelina Alvarez
- Nomar Arias Bautista
- Sidd Arudi
- Jack Attali
- Michael Ballo
- Austin Barth
- Andrew Basalyga
- Jordan Basgil
- Victor Bazet-Braun
- Gianna Benedetto
- Brendan Billack
- Ryan Bilotta
- Kaitlyn Bireta
- Patrick Blum
- Tyler Borenstein
- Aidan Broderick
- Jack Burke
- Jackson Bush
- Michael Byrnes
- Michael Cacavella
- Jesus Framcis Romulo Calderon
- Kayrelin Capellan
- Gianna Carchia
- Michael Carnivale
- Jacob Carter
- Darren Chen
- Justin Chen
- Giselle Cholula Martinez
- Michael Ciarlante
- Michael Cleary
- Daniel Cohen
- Kyle Corrigan
- Jack Couture
- Anthony Curcio
- Gavin Danitz
- Jillian Decker
- Brielle Denunzio
- Jake Depaolo
- Logan Depetris
- Dylan Devita
- Kilsarys Diaz
- John Dicostanzo
- Luca Distefano
- Emily Donise
- Pritika Dua
- Matthew Duarte
- Zachary Duggan
- Connor Duhn
- Anthony Emma
- Christian Esposito
- Cole Farulla
- John Ferrara
- Johnny Figueroa
- Anabela Flosa
- Elizabeth Flynn
- Evan Frank
- Caroline Freer
- Jack Fries
- Jordyn Gavini
- Vincent Genna
- Sydney Gensch
- Michael Giancaspro
- Cristian Grana
- Matthew Granizo
- Ryan Greenstein
- Dylan Gregg
- Aidan Grund
- Anthony Guarino
- Michael Gutman
- Evan Hasse
- Zachary Hardin
- Stephen Harvey
- Catherine Hatch
- Valerie Heifez
- Olivia Helmlinger
- Isabella Hernandez
- Paul Hernandez
- Michelle Hicks
- Ryan Higgins
- Cooper Hinds
- Nicholas Hong
- John Hovhannisyan
- Brianna Hughes
- Christopher Iacono
- Antonio Iapicca
- Angelica Ignacio
- Methro Isaac
- Jack Ivens
- Matthew jacobs
- Ryan James
- Varun Jammalamadaka
- Ethan Johnson
- Emma Jordan
- Anthony Kavak
- David Keefe
- Arianna Keily
- Lucas Khalife
- Sean Kim
- Jacob Kochberg
- Thomas Kohler
- Jordan Koss
- Ryan Kozlosky
- Laila Labib
- Anthony Lafata
- Austin Lanphear
- Edward Lapadula
- Max Loia
- Francisco Lopez Orellana
- Joseph Lucignano
- Jalen Maharaja
- Harrison Maitland-Carter
- Daniel Marks
- Kate Martinek
- Alexander Martinez
- Luke Martini
- Carlie Mathews
- Joseph Matone
- Gennaro Matute
- Giancarlo Matute
- Jewell Mazahreh
- Sean Mccartney
- Luke Mcdonough
- Christopher Meder
- Nicholas Mele
- Eric Meyer
- Angelina Miller
- Yash Mishra
- John Molnar
- Ryan Morici
- Timothy Morrell
- Andrew Mucciolo
- Stefano Muscara
- Dylan Myatovich
- Andrew Naylor
- Nicholas Nelson
- Emily Nolan
- Jason Norero
- Benjamin O’donnell
- Daniel O’neill
- Drew O’rourke
- Gauri Patel
- Om Patel
- Pravik Patel
- Alex Patullo
- Jeremy Perlmutter
- Emily Piccione
- Carl Piechota
- Krithi Potula
- Michael Preuster
- Tyler Provost
- Angela Ragazzo
- Shravan Raghavendran
- Ryan Raia
- Janelly Ramirez
- Arjun Rathee
- Maxwell Reilly
- Michael Rimmer
- Owen Riordan
- Ryan Rivers
- Vincent Rizzi
- Bento Rodelo
- Esteban Rodriguez
- Alexander Rojas
- Omar Roldan
- Michael Rosenstraus
- Richard Russo
- Nicholas Sabogal
- Isabella Saia
- Eshita Saini
- Ananya Samanthula
- Daniel Sameiro
- Tyler Sapoznik
- Goran Saric
- Christopher Scalafani
- David Scali
- Andrew Schenkel
- Brett Schuster
- Ishani Sharma
- Ali Shehadeh
- Nicholas Shenouda
- Marta Scvets
- Rohini Sindhe
- Dylan Singh
- Andrei Smirnov
- Alexander Smith
- Christie Smith
- Michael Smith
- Stanislaw Soloweij
- Mark Spinelli
- Connor Stafford
- Jonathan Steiger
- Ava Steinmetz
- Michael Stromberg
- Khrystyna Sul
- Chris Tallarico
- Joseph Tammaro
- Tenzin Tashi
- Arielle taylor
- Ishani Tella
- Colin Thomas
- Matthew Thompson
- Kyle Tierney
- Michael Troisi
- Oleksandr Tsurskyi
- Max Tsvayner
- Erica Van Dyken
- Alexa Varchetto
- Saanvi Veerapaneni
- Francisco Veloz
- Anthony Vergona
- Sarah Vincent
- Aaron Viray
- Ivanna Viznovych
- Milin Vora
- Aiden West
- Brady White
- Adam Wieczkowski
- Brian Winge
- Benjamin Wnorowski
- Justin Wojciechowski
- Jarell Yburan
- Karina Yermachenkova
- Jack Young
- Justin Yuen
- Aaron Zimmer
Management
- Kaylee Amicucci
- Noah Anane
- Myrna Awad
- Carson Belfer
- Dylan James Birch
- Keira Blaney
- Serafina Borrillo
- Robert Boscarino
- Alexandrea Burke
- Cristal Cabrera
- Braden Caccamo
- Alyssa Canada
- Sean Caputo
- Marvin Carbajal Calix
- Kamila Chankowski
- Michael Cianci
- Vincent Coburn
- Frank Cruciata
- Kelly Delaney
- Kate Dipaolo
- Paige Duczkowski
- Yael Eini
- Lauren Ely
- Hope Evanko
- Maria Fedele
- Lorena Fernandez
- Mariana Figueiras
- Megan Folina
- Caleb Fowler
- Dominick Fraulo
- Rachel Geoffroy
- Vanessa Gervasio
- Mae Gordon
- Scott Greenman
- Curt Gruber
- Louis Gunawan
- Jaedon Hoehman
- Rebecca Howley
- Calista Jaensch
- James Johnson
- Luke Jordan
- Taylor Krott
- Michael Lattimer
- Jillian Lopez
- Marcos Lopez
- Daniel Luther
- Anthony Macchio
- Lila Maggio
- Riley Manfredi
- Joseph Mannix
- Kevin Matthews
- Evan Melito
- Ryan Mendes
- Anthony Micale
- Lauren Middleton
- Nigel Milan
- Kayla Miller-Keister
- Katie Molnar
- Ross Monteith
- Isabella Mraz
- Kaitlyn Muia
- Nolan Muscente
- Vedha Natarajan
- Robert Nicini
- Logan O’connor
- Ozzy Olevsky
- Alexis Olivia Samayoa
- Matthew Oliveras
- Daniella Pajak
- Michael Palmieri
- Jaiden Patel
- Om Patel
- Preet Patel
- Sakshi Patel
- James Petrone
- Abigail Ra
- Thomas Roarty
- Robert Roche
- Jake Rosenthal
- Ivy Sanchez
- Chase Schultz
- Thomas Silver
- Yasmeen Singer
- Abigail Smith
- Chloe Socrates
- Aiden Steward
- Colin St John
- Marcelo Tenezaca
- Johanna Terrero
- Nicholas Timko
- Ash Torres
- Aldo Vespro
- Sara Viegas
- Samantha Weisselburg
- Annika West
Marketing and Interdisciplinary Business
- Prem Annamalai
- Karen Atia
- Dylan Ayar
- Angelina Basile
- Lysette Beck
- Jesse Beer
- Harrison Berness
- Owen Boyle
- Jadyn Brown
- Colby Browning
- Katherine Brunetta
- Molly Burke
- Seth Camacho
- Emily Cambara
- Julie Carlino
- Maggie-Frances Carr
- Andrew Casares
- Rosa Chang
- Richard Cho
- Harley Cialkowski
- Daniela Ciobotar
- Andrew Ciquero
- Selena Clayton
- Christina Collins
- Justin Colon
- Daniella Conte
- Declan Cronrath
- Michael Darcy
- Isabella Dayton
- Sharixa De Leon Rodriguez
- Victoria Dellacroce
- Christopher Diaz
- Diana DiMaggio
- Alison Dodge
- Michaela Driscoll
- Kiera Eisenberg
- Alexander Enfield
- Alexa Essmann
- Harrison Fehn
- Kyrianna Feliciano
- Luke Ferraro
- Anna Fiamingo
- Vito Finetti
- Matthew Fischer
- Meilin Fischer
- Max Fischthal
- Julia Flynn
- Evan Gambrill
- Ryan Gensch
- Logan Goldsmith
- Liam Gray
- Sophia Guarente
- Julia Haddad
- Hannah Hafer
- Megan Haley
- Emily Hamdi
- Grace Hamlin
- Alex Hawryluk
- Conor Heeney
- Madelyn Hilbert
- Tepkeomonny Him
- Savannah Hodgens
- Emma Hojnoski
- Brianna Hulse
- Colin James
- Michael Kalinoski
- Wynter Kellly
- Alexis Kervan
- Adrian King
- Brielle Klinck
- Julia Klysinski
- Izabela Kopec
- Lexie Kui
- Sarah Levin
- Nathaniel Levine
- Grace Lombardo
- Sharin Mahtani
- Rachel Malick
- Mackenzie Mangan
- Dhrithi Manjunath
- Ava Mannarino
- Rachel Maroney
- Grace Mccarthy
- Levi Mclaughlin
- Julia Mehl
- Hailey Merz
- Jacob Mignogna
- Dane Mikita
- Sashia Miller
- Livia Minaides
- Jason Miretskiy
- Savannah Modula
- Tyler Morello
- Isabella Moya Carneiro
- Camryn Muller
- Anshul Neburi
- Alan Ordonez
- Kaitlyn Orlando
- Keydi Osorio
- Ava Ostaniewicz
- Elisa Papraniku
- Holly Paradise
- Garrick Sandhusen
- Madison Santore
- Julia Scarpa
- Christina Schwarze
- Alison Sehnert
- Owen Shaffer
- Benjamin Smilon
- Matthew Solomon
- Victoria Sterinsky
- Allyson Suph
- Cara Tinacci
- Hailey Tipton
- Gabriela Trinkl
- jacob Uhrn
- Jazmin Urgiles
- Jenna Uster
- Monica Val
- Maria Vittadello
- Christine Wardell
- Jillian Weintraub
- Sophia Wilber
- Kaitlyn Wolff
- Derick Zelaya-Rainho
- Madeline Zimmer
- Emma Zurey
Undeclared Business
- Mia Abatiello
- Zuzanna Baczyk
- Evan Berlinger
- Daniella Biggio
- Mateusz Bove
- Harrison Cohen
- Emma Cori
- Savannah Disabato
- Anish Enjapoori
- Jack Ford
- James Greco
- Pedro Guillen
- John Hendry
- Hunter Kreybig
- Myles Laughlin
- Malaki Lawrence
- Gavin Maffei
- Paul Magin
- Lorcan Mcgovern
- Nate Mclaughlin
- Andrew Rennar
- Dean Rousos
- Albert Scarmato
- Jordan Valleau