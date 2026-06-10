Congratulations to Our Spring 2026 Dean’s List Students

The TCNJ School of Business proudly congratulates our students who earned a place on the Spring 2026 Dean’s List. This achievement reflects your dedication, hard work, and commitment to academic excellence. Your success is a testament to the effort you put into your studies and the high standards you continue to uphold within our academic community.
We are incredibly proud of your accomplishments and look forward to seeing all that you will achieve in the future. Keep up the outstanding work!
Accounting and Information Systems
Adams, Patrick Flynn
Addonisio, Tyler John
Afanador, Nicholas J.
Aparicio-Paz, Kevin
Bernhardt, Simon Joseph
Bevilacqua, Evan Michael
Bhatt, Shan Samir
Bigelow, Brandon W.
Birkeland, Katrina
Bozza, Patrick Lawrence
Brinkofski, Christopher Louis
Bull, Brian
Burns, Sean
Cacace, Lindsay Margaret
Catania, Alison E.
Chin, Jessica N.
Cohen, Bradley Hunter
Connolly, Amanda
Conte, Giovanni
Cooke, Cole
Cote, Scott Cameron
D’Alessio, Christopher
Dargan, Milan Chanile
Dean, Michael K.
Degenova, Mia C.
Desai, Siya M.
Devito, Thomas J.
Farsaris, Elena M.
Gallo, Ava R.
Gamper, James Robert
Gonzalez-Avendano, Emma Jasmin
Hermann, Victoria A.
Hyman, Gabriella Paige
Ingram, Alyssa Marie
James, Alannah R.
Job, Angelina B.
Keegan, Callum Dundon
Kelly, Dylan J.
Kidchob, Andrew.
Kim, Darrian M.
Kohli, Gurjap K.
Konovalov, Ivan Alexandrovich
Kotch, Samuel N.
Le, Jane H.
Lesler, Morgan P.
Levine, Max J.
Lin, Lydia
Malatesta, Ella A.
Malkinski, Claudia V.
Marshall, Andrew E.
Mathew, Jasmine A.
Maybeck, Alyssa R.
Melton, Erika L.
Melworm, Rebecca S.
Mingle, Samuel Kojo-Barimah
Moakler, Alexis
Moallem, Justin N.
Mohsin, Syed M.
Mongiello-Fair, Brooks I.
Montas, Jerelyn Carolina
Mulholland, Logan
Narvaez, Geovanna Paulett
Nolasco, Jan Paul
O’Donnell, John Patrick
Oliveira, Jonathan T.
Olson, Luke Thomas
Paglione, Jake
Panagi, Emily H.
Patel, Om Hiren
Pavlick, Tyler Jeremy
Pena, Maribel
Phu, Vivian L.
Raber, Grace E.
Roque, Logan Michael
Ruffini, Cameron A.
Santini, Nathan Alexander
Segalla, Ryan D.
Sequeira, Reuben
Silverberg, Ethan
Slavinsky, William John
Sookram, Stephanie Jamie
Tolli, Dominick J.
Tran, Travis
Urbiztondo, Samantha R.
Van Wingerden, Ivanna
Varvaro, Joseph Emanuel
Voinov, Madeline
Warraich, Muhammad
Weiss, Alexander V.
Whitchurch, Colin
Woolley, Luke
Wyland, Francis J.
Ytreboe, Elisabeth Kate
Yungazaca, Yunga Kaylee M.
Zheng, Christina
Zheng, Jennifer
Ziccardi, Evan E.
Economics
Akhtar, Shaim
Ban, Dylan
Billian, Riley D.
Declet, Jasmine M.
Dogiparthi, Shrika
Doughty, Owen Scott
Formon, Gavin James
Freeman, Doni O.
Gao, Emily
Giovine, Robert Louis
Gupta, Devna
Jacobs, Owen
Kavtarashvili, Lizi
Mallozzi, Joshua R.
Manfredi, Enzo G.
Matthews, Rebecca M.
Oduro, Isaac K.
O’Leary, Colin J.
Patel, Ajay H.
Patel, Kena.
Peck-Kropywnyckyj, Christian William
Qin, Jennifer
Raja, Nikilraj
Sette, William T.
Siedelhofer, Kate
Sotomayor, Joseph Benjamin
Sreeram, Arjun
Stix, Shannon R.
Thalwitzer, Ryan Shawn
Trinidad, Juan Valentin
Usmanova, Rushanna
Vitone, Amy-Li S.
Finance & International Business
Afacan, Kristen G.
Aguilar, Michaelangelo Fermin
Aguirre-Serrano, Nanci
Albora, Matt
Alvarez, Angelina Lynn
Anderson, Kyle Clifford
Arias, Bautista Nomar
Arudi, Sidd K.
Attali, Jack Steven
Ballo, Michael G.
Bally, Alexa Nicole
Barth, Austin M.
Bazet-Braun, Victor
Bell, Francesca
Benson, Kenneth
Bilotta, Ryan M.
Bireta, Kaitlyn R.
Borenstein, Tyler Scott
Bove, Mateusz
Burke, Jack Michael
Bush, Jackson Mark
Butera, Joseph Carmen
Cacavella, Michael Philip
Carchia, Gianna M.
Carnivale, Michael Aaron
Carter, Jacob Matthew
Chen, Justin
Cheung, Kristin A.
Cho, Junghoon
Cholula, Martinez Giselle
Ciarlante, Michael V.
Cleary, Michael R.
Contiliano, Michael
Coppola, Nicolas Bennet
Cori, Emma R.
Corrigan, Kyle William
Couture, Jack R.
Dane, Nicholas Peter
Danitz, Gavin William
Dasaro, Connor Michael
Deady, Richard Jace
Decker, Jillian A.
Decker, Nicholas John
Demaj, Elvin
Demarco, Tyler Michael
Depaolo, Jake
Depetris, Logan L.
Dessel, Shaun
Devita, Dylan Robert
Devlin, Ryan T.
Diaz, Kilsarys
Dicostanzo, John
Dille, Alexander James
Donise, Emily K.
Duarte, Matthew
Duhn, Connor Anthony
Edwards, Cameryn Paige
Emma, Anthony Otello
Escamilla, Estevan J.
Esposito, Christian L.
Everett, David M.
Farulla, Cole A.
Ferrante, Matthew
Ferrara, John
Figueroa, Johnny
Flynn, Elizabeth Helen
Frank, Evan Matthew
Freer, Caroline
Fries, Jack Louis
Frost, Raymond Michael
Gallagher, Brandon
Gavini, Jordyn L.
Genna, Vincent Ronald
Gensch, Sydney
Giancaspro, Michael Vincent
Grana, Cristian
Gregg, Dylan James
Guarino, Anthony Vincent
Guerriero, Julia G.
Gutman, Michael R.
Haase, Evan Kenneth
Handa, Khushi
Harvey, Stephen Douglas
Helmlinger, Olivia D.
Hernandez, Isabella G.
Hernandez, Paul
Hicks, Michelle
Higgins, Ryan Thomas
Hinds, Cooper G.
Hong, Nicholas Kyongtaek
Hughes, Brianna M.
Iacono, Christopher
Iapicca, Antonio Gerardo
Ignacio, Angelica
Ivens, Jack T.
Jacobs, Matthew S.
James, Ryan P.
Johnson, Ethan
Jones, Nicholas Rylan
Kansky, Tal M.
Kaplan, Samuel I.
Kavak, Anthony Emmanuel
Kim, Sean
Klein, Taylor Rose
Kohler, Thomas George
Koss, Jordan A.
Kozlosky, Ryan Joseph
Kurc, Ryan Joseph
Lafata, Anthony J.
Lamanteer, Connor William
Lee, Justin Yeajun
Leiter, Lana M.
Locantore, Noah Joesph
Lovaglio, Brian John Garcia
Lucarello, Joseph Nicholas
Ly, Kevin
Maharaja, Jalen M.
Manley, Supiya M.
Manno, Alexander Michael
Masefield, Anthony
Mathews, Carlie Grace
Matone, Joseph Anthony
Matute, Gennaro
Matute, Giancarlo R.
Mazahreh, Jewell
Mazariegos, Kenneth Anthony
Mccartney, Sean Patrick
Mcdevitt, Tyler Bailey
McDonough, Luke Joseph
Meder, Christopher Charles
Meyer, Eric Thomas
Miller, Angelina Ashley
Mishra, Yash
Molnar, John Christopher
Morici, Ryan Michael
Mucciolo, Andrew M.
Myatovich, Dylan G.
Naylor, Andrew
Nolan, Emily Kathryn
Norero, Jason P.
O’Connor, Jack Thomas
O’Donnell, Benjamin Matthew
O’Rourke, Drew Ryan
Palladino, Mark C.
Patel, Om
Patel, Pravik
Perlmutter, Jeremy M.
Piccione, Emily Catherine
Potula, Krithi R.
Preuster, Michael A.
Provost, Tyler Joseph
Quiles, Yessenia
Raia, Ryan T.
Ramirez, Janelly Delcy
Rathee, Arjun
Rea, Alexa Belen
Ribau, Brian Anthony
Rimmer, Michael Daniel
Rivers, Ryan Michael
Rizzi, Vincent Louis
Rodelo, Bento D.
Rodriguez, Esteban
Rojas, Alexander
Roldan, Omar Jesus
Rooney, Kyle John
Rosenstraus, Michael W.
Rub, Izchak
Russo, Richard A.
Sabogal, Nicholas Anthony
Saia, Isabella Rose
Salib, Zachary Ashraf
Sameiro, Daniel Evan
Saric, Goran R.
Sayers, Ella Rose
Scaff, Nicholas Louis
Scali, David Michael
Schenkel, Andrew Charles
Schuster, Brett A.
Seretis, Nicholas V.
Sessa, Jameson Joseph
Sharma, Ishani
Shehadeh, Ali
Shenouda, Nicholas W.
Shvets, Marta
Sicoli, Ryan M.
Sindhe, Rohini
Singh, Dylan Andrew
Smallwood, S’mannthuh A.
Smirnov, Andrei Sergei
Smith, Alexander M.
Smith, Christie Paige
Smith, Michael David
Sommese, Dominic S.
Stafford, Connor
Steinmetz, Ava Marie
Stromberg, Michael
Suarez, Alexandra Madison
Sul, Khrystyna
Sullivan, Patrick D.
Tallarico, Chris J.
Tammaro, Joseph
Tauriello, Marissa A.
Taylor, Arielle Riana
Tella, Ishani
Thakkar, Diya M.
Thomas, Colin Andrew
Tierney, Kyle James
Troisi, Michael Peter
Tsurskyi, Oleksandr
Tsvayner, Max Benjamin
Van Dyken, Erica R.
Van Valen, Iyasia A.
Varchetto, Alexa
Vargas, Delmis Alexandra
Velez, Tomas
Vergona, Anthony Robert
Vincent, Sarah
Viray, Aaron Michael
Viznovych, Ivanna
Vollaro, Mason N.
Waddleton, Jack Robert
Warner, Marcella G.
Weir, Tristan Colin Michael
Weiss, Joseph Aaron
West, Aiden J.
White, Brady Patrick
Winge, Brian Lee
Wnorowski, Benjamin A.
Wojciechowski, Justin
Yburan, Jarrell H.
Yermachenkova, Karina
Young, Jack C.
Yuen, Justin
Zimmer, Aaron Justin
Management
Ahern, Bridget A.
Altman, Valentina
Amicucci, Kaylee A.
Awad, Myrna
Belfer, Carson Ian
Berlinger, Evan Jacob
Bermeo, Sebastian
Birch, Dylan James Segismar
Blaney, Keira Rose
Borrillo, Serafina Danielle
Bullock, Marcus C.
Caputo, Sean Christian
Carione, Celeste Iris
Castellaneta, Brandon H.
Ceteras, Rachel Marie
Chan, Amanda
Chankowski, Kamila
Chaturvedi, Dhruv
Chen, Sophia
Cianci, Michael F.
Croutch, Noah L.
Delaney, Kelly Noel
Dipaolo, Kate Lucia
Disabato, Savannah
Duczkowski, Paige
Dustal, Brianna Nicole
Eini, Yael
Evanko, Hope A.
Figueiras, Mariana
Folina, Megan
Fowler, Caleb X.
Gajda, Jennifer M.
Gatto, Gianna Josephine
Geller, Kathryn
Geoffroy, Rachel Hope
Gervasio, Vanessa
Gill, Deborah C.
Gleie, Eric John
Gomez, Melaika R.
Gordon, Andre
Greenman, Scott
Gruber, Curt John
Gunawan, Louis V.
Hegel, Andrew M.
Howley, Rebecca Marie
Htet, Ye Hein
Irizarry, Almodovar Jade Leonis
Jaensch, Calista
Johnson, James
Kane, Julia Clare
Koernig, Leo C.
Krott, Taylor Nicole
Kushnir, Joshua Daniel
Laughlin, Myles B.
Lopez, Jillian Diana
Lopez, Marcos Antonio
Luthra, Meenal
Manfredi, Riley M.
Mangano, Lucia K.
Marczyk, Annamaria
Mcloughlin, Cian Michael
Melito, Evan
Mendes, Ryan Joseph
Messercola, Lucas P.
Middleton, Lauren Elise
Miller, Anderson Jacob
Miller-Keister, Kayla Brooke
Molnar, Katie N.
Monteith, Ross
Mraz, Isabella Anne
Muia, Kaitlyn Rose
Natarajan, Vedha
Nicini,Robert
Oliveras, Matthew
Ortega, Marissa Anne
Ovelar, Alex
Palmieri, Michael John
Patel, Jaiden Anand
Patel, Preet
Patil, Sakshi R.
Patscher, Dylan
Petrone, James Grayson
Philippakos, Peter George
Pitarresi, Isabella G.
Ponce, Gonzalo
Ra, Abigail
Roche, Robert
Rosenthal, Jake Richard
Santarsiero, Isabella Lucy
Schultz, Chase Edward
Sellitti, Robert
Sible, Brody
Silver, Thomas Robert
Singer, Yasmeen
Sizintsev, Alysa
Smith, Abigail Leah
Smock, Matthew Ryan
Socrates, Chloe M.
Terrero, Johanna
Torres, Ash T.
Valendo, Alexander J.
Weisselberg, Samantha
West Annika, Rayne
Yasick, Declan P.
Marketing & Interdisciplinary Business
Alkfouf, Natalie
Annamalai, Prem
Arias, Dylan Leonardo
Atia, Sarah
Ayar, Dylan Ilhan
Baez, Karla Gabriela
Barnieh, Valerie Abena
Basile, Angelina Grace
Berness, Harrison Jacob
Brady, Christian T.
Brass, Maximillian
Brown, Jadyn Rose
Brunetta, Katherine
Budino, Laura
Cambara, Emily Ester
Carlino, Julie A.
Carr, Maggie-Frances B.
Cialkowski, Harley Marie
Ciobotar, Daniela
Clayton, Selena Marie
Collins, Cristina N.
Conklin, Carys
Cronrath, Declan Richard
Cubero, Derek
Dayton, Isabella Antoinette
Del Ciello, Jack Joseph
Dellacroce, Victoria A.
Delong, Madelyn Megan
Dezendorf, Paige Renee
DiMaggio, Diana R.
Dipasupil, Lucas Christian
Dodge, Alison M.
Eisenberg, Kiera Nicole
El-Badawi, Mariam
Elmously, Yassmin
Enfield, Alexander M.
Falletta, Olivia
Farber, Andrew John
Fehn, Harrison Gray
Feliciano, Kyrianna A.
Ferraro, Luke Stephen Wiles
Fiamingo, Anna
Finetti, Vito
Fischer, Matthew Joseph
Fischthal, Max Aaron
Fitzpatrick, Taylor
Freda, Madison Lynn
Freeman, Jordan A.
Gambrill, Evan James
Gargione, Gabriella Faith
Goldsmith, Logan Mato
Gouin, Sidney Marc-Olsen
Haddad, Julia Anne
Hamlin, Grace Emma
Hardy, Claire Callahan
Harvey, Brianna Nicole
Hawryluk, Alex Christian
Hecht, Rachel H.
Hilbert, Madelyn Grace
Him, Tepkeomonny
Hojnoski, Emma Grace
Huffman, Logan
Hyde, Daniel John
Jurcsek, Thomas Michael
Kalinoski, Michael Allan
Klinck, Brielle K.
Kopec, Izabela
Kui, Lexie Frances
Kwok, Samantha
Lawrence, Malaki Adam
Levin, Sarah E.
Levine, Nathaniel B.
Lintern, Andrew J.
Mahtani, Sharin
Malick, Rachel J.
Manjunath, Dhrithi
McCarthy, Grace Anne
Mcclanahan, Daniel Robert
Mcdermid, Camryn Grace
McLaughlin, Levi Olivia
Mehl, Julia Elizabeth
Mikita, Dane Robert
Miller, Sashia Jermi-Kay
Minaides, Livia Amanda
Miretskiy, Jason M
Mitrenga, Jonathan C.
Morello, Tyler Charles
Moreno, Isabella
Moscatiello, Danielle
Muller, Camryn Elizabeth
Murali, Keerthan
Niemirka, Samantha Kasia
Patel, Brinda Y.
Patnaik, Reva
Paul, Keean Sebastian
Peterman, Jessica R.
Peterman, Jillian Grace
Pitlak, Caterina S.
Polak, Katherine
Ramirez, Tiana Lee
Rector, Brandon C.
Rintzler, Lillian Maura
Rivera, Riley Jordan
Rowe, Valentina B.
Rutigliano, Gianna C.
Sassi, Gianna Marie
Scalzo, Abigail Grace
Schachter, Avery Elyssa
Schwarze, Christina Faith
Sclafani, Jessica Marie
Sehnert, Alison Nicole
Smith, Tyler Patrick
Spindler, Madeleine
Stanford, Grace Mercy
Sterinsky, Victoria Jean
Tipton, Hailey Jean
Uhrn, Jacob Michael
Vakil, Yash
Veenema, Charlie Scott
Vittadello, Maria Elena
Weintraub, Jillian Sara
Wilber, Sophia R.
Winfough, Karly Christine
Wolff, Kaitlyn E.
Zelaya-Rainho, Derick Nathon
Zurey, Emma
Undeclared – Business
Bereza, Lukasz Kamil
Biggio, Daniella M.
Enjapoori, Anish
Ford, Jack A.
Mclaughlin, Nate B.
Rousos, Dean
Russo, Joseph Paul
Tiwari, Randy
Valleau, Jordan G.