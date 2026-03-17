Economics, BS – Suggested Four Year Sequence 2025-2026

|First Year
|Fall Semester ( 4 Units)
|Spring Semester ( 4 Units)
|MAT 125: Calculus for Business & Social Sciences
(1 unit) OR MAT 127: Calculus A (1 unit)
|ECO 105: Statistics (1 unit)
|ECO 101: Principles of Microeconomics (1 unit) OR
ECO 102: Principles of Macroeconomics (1 unit)
|ECO 101: Principles of Microeconomics (1 unit) OR
ECO 102: Principles of Macroeconomics (1 unit)
|FYS: First Year Seminar (1 unit)
|College Core Requirement (1 unit)
|College Core Requirement (1 unit)
|MGT 201: Management Principles (0.5 unit)
|BUS 99: Business Orientation Seminar (0 unit)
|MKT 201: Marketing Principles (0.5 unit)
|IDS 102: Information Literacy (0 unit)
|BUS 100: Professional Development (0 unit)
Note: MAT 125 (or 127) AND ECO 105 must be completed prior to ECO 231 (to be completed in spring of sophomore year). BUS
100 can be taken in the Sophomore Year if you do not take the course in the First Year, Spring Semester.
|Sophomore Year
|Fall Semester (4 units)
|Spring Semester (4 units)
|FIN 201: Fundamental Financial Methods (0.5 unit)
|ECO 231: Applied Business Statistics (1 unit)
|IST 201: Intro to Data & Info Science (0.5 unit)
|College Core Requirement (1 unit)
|BUS 200: Legal/Regulatory Environment of Business
(1 unit)
|ACC 202: Managerial Accounting (1 unit)
|ACC 201: Financial Accounting (1 unit)
|MGT 360: Operations Management (1 unit)
|College Core Requirement (1 unit)
|Junior Year
|Fall Semester (4 units)
|Spring Semester (4 units)
|ECO 302: Intermediate Macroeconomics (1 unit; fall only)
|ECO 301: Intermediate Microeconomics
(1 unit; spring only)
|Economics Option Course (1 unit)
|Economics Option Course (1 unit)
|Elective (1 unit)
|International Business Course:
ECO 340 or INB 330/FIN 335 (1 unit)
|College Core Requirement (1 unit)
|Business Breadth Option (1 unit)
|Senior Year
|Fall Semester (3 units)
|Spring Semester (3 units)
|ECO 420: Econometrics (1 unit)
|ECO 495: Thesis (1 unit)
|College Core Requirement (1 unit)
|MGT 499: Strategic Management (1 unit)
|Elective (1 unit)
|Elective (1 unit)
|ECO 494: Thesis Prep (0 unit)
|BUS 400: Senior Exit Exam (0 unit)
Notes: Thesis Prep must be completed prior to ECO 495. Failure to register for ECO 494 by fall semester of senior year will prohibit students from taking ECO 495 in spring of senior year. BUS 400 will be taken in the Senior Year – Fall or Spring Semester.