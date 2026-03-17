Interdisciplinary Business, BS – Suggested Four Year Sequence 2025 – 2026

|First Year
|Fall Semester (4 Units)
|Spring Semester (4 Units)
|MAT 125: Calculus for Business & Social Sciences
(1 unit) OR MAT 127: Calculus A (1 unit)
|MKT 201: Marketing Principles (0.5 unit)
|ECO 101: Principles of Microeconomics (1 unit) OR
ECO 102: Principles of Macroeconomics (1 unit)
|MGT 201: Management Principles (0.5 unit)
|FYS: First Year Seminar (1 unit)
|STA 115: Statistics or STA 215: Statistical Inference (1 unit)
|College Core Requirement (1 unit)
|ECO 101: Principles of Microeconomics (1 unit) OR
ECO 102: Principles of Macroeconomics (1 unit)
|BUS 99: Business Orientation Seminar (0 unit)
|College Core Requirement (1 unit)
|IDS 102: Information Literacy (0 unit)
|BUS 100: Professional Development (0 unit)
Note: Interdisciplinary Business (IDB) majors should work closely with their faculty advisors to complete the IDB Preliminary and Final Plans. All IDB majors must have their plans approved by their faculty advisor. BUS 100 can be taken in your Sophomore Year, if you do not take the course in First Year, Spring Semester.
|Sophomore Year
|Fall Semester (4 Units)
|Spring Semester (4 Units)
|ACC 201: Financial Accounting (1 unit)
|BUS 200: Legal/Regulatory Environment of Business
(1 unit)
|MKT Breadth (1 unit)
|IST 201: Intro to Data & Info Science (0.5 unit)
|MGT Breadth (1 unit)
|FIN 201: Fundamental Financial Methods (0.5 unit)
|College Core Requirement (1 unit)
|Quantitative Analysis Option
|College Core Requirement (1 unit)
Note: BUS 200 should be completed during sophomore year or by fall of junior year, at the latest.
|Junior Year
|Fall Semester (4 Units)
|Spring Semester (4 Units)
|ACC 202: Managerial Accounting (1 unit)
|IST Breadth (1 unit)
|Track Course, by advisement (1 unit)
|FIN Breadth (1 unit)
|Secondary Focus Course, by advisement (1 unit)
|Track Course, by advisement (1 unit)
|College Core Requirement (1 unit)
|Secondary Focus Course, by advisement (1 unit)
|Senior Year
|Fall Semester (3-4 units)
|Spring Semester (3-4 units)
|MGT 360: Operations Management (1 unit) OR
MKT 360: Supply Chain Management (1 unit)
|International Business Course (1 unit)
|Track Course, by advisement (1 unit)
|MGT 499: Strategic Management (1 unit)
|Secondary Focus Course, by advisement (1 unit)
|Secondary Focus Course, by advisement (1 unit)
|Secondary Focus Course, by advisement (1 unit)
|BUS 498: Seminar in Interdisciplinary Business (1 unit)
|BUS 400: Senior Exit Exam
Notes: IDB majors must submit their approved IDB Final Plans after they have registered for their final semester.
If the International Business requirement has been satisfied with one of the major requirements it will double count. It is encouraged to take College Core classes that will double count to allow students to earn 30 units. Students may earn more than 30 units though.