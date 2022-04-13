Apply Visit Give | Alumni Parents Offices TCNJ Today Global Nav Menu

Emeritus Faculty

NAMEDEPARTMENT
Roosevelt ButlerManagement
Patricia DuffyBusiness
Neil A. GastonBusiness
Anthony W. HantjisDean Emeritus of Business
Lewis HofmannManagement, Marketing, and Interdisciplinary Business
David LetcherEconomics
Chao-Nan LiuEconomics
James P. LiuBusiness
Herbert “Buddy” MayoFinance
Annette E. MeyerEconomics
Alfred PelhamMarketing
Jennie PrantBusiness
David PrenskyManagement
Gerald MillerAccounting
Hossein NouriAccounting
Alfred QuintonMarketing
James B. RobinsonBusiness
Morton ShenkerBusiness
Barbara J. ShiarappaAccounting