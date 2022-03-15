Supply Chain Management Minor

The minor in supply chain management requires five-course units.
Requirements
Supply Chain Management Courses (3 course units)
- MGT 360: Operations Management
- MKT 360: Supply Chain Management
- MGT 365: Supply Chain Design and Logistics
Additional Courses (2 course units)
Choose two from this list:
- MKT 370: Channels of Distribution
- MGT 498: Supply Chain Strategies
- IST 310: Business Information Systems and Technology or IST 350 Data Analytics
- FIN 320: Financial Management: Working Capital
- MGT 235: Statistical Analysis for Management or ECO 231 – Applied Business Statistics