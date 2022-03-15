Apply Visit Give | Alumni Parents Offices TCNJ Today Global Nav Menu

Supply Chain Management Minor

The minor in supply chain management requires five-course units.

Requirements

Supply Chain Management Courses (3 course units)

  • MGT 360: Operations Management
  • MKT 360: Supply Chain Management
  • MGT 365: Supply Chain Design and Logistics

Additional Courses (2 course units)

Choose two from this list:

  • MKT 370: Channels of Distribution
  • MGT 498: Supply Chain Strategies
  • IST 310: Business Information Systems and Technology or IST 350 Data Analytics
  • FIN 320: Financial Management: Working Capital
  • MGT 235: Statistical Analysis for Management or ECO 231 – Applied Business Statistics