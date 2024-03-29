Apply Visit Give | Alumni Parents Offices TCNJ Today Global Nav Menu

Senior Spotlight: Josephine Salluce

Class of 2024 Senior Spotlight banner.
Josephine Salluce headshot.

Josephine Salluce, Accounting Major

Member of IMASC
Research Assistant for Professor Ting Sun
Member of the Italian Club
Italian Oral Proficiency Leader
Beta Alpha Psi Honor Society Member
Member of Delta Sigma Pi
Volunteered as a buddy for “Night to Shine”, a special needs prom
Member of Beta Gamma Sigma Honor Society
Phi Kappa Phi Honor Society Member
NJ Society of CPAs Member & Award Recipient – 2022
Competed several internships while attending school
CohnReznick LLP Accounting Scholarship – 2022
Completed VITA/TCE Basic & Advanced Certifications

Congratulations on all your accomplishments!