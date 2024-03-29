Senior Spotlight: Josephine Salluce

Josephine Salluce, Accounting Major
Member of IMASC
Research Assistant for Professor Ting Sun
Member of the Italian Club
Italian Oral Proficiency Leader
Beta Alpha Psi Honor Society Member
Member of Delta Sigma Pi
Volunteered as a buddy for “Night to Shine”, a special needs prom
Member of Beta Gamma Sigma Honor Society
Phi Kappa Phi Honor Society Member
NJ Society of CPAs Member & Award Recipient – 2022
Competed several internships while attending school
CohnReznick LLP Accounting Scholarship – 2022
Completed VITA/TCE Basic & Advanced Certifications
Congratulations on all your accomplishments!