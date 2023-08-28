Apply Visit Give | Alumni Parents Offices TCNJ Today Global Nav Menu

Say Hi to the Class of 2027

Say Hi to the Class of 2027
Illustrated infographic with facts about the incoming class. Say Hi to the Class of 2027. Among TCNJ’s 1,573 first-year students you’ll find 505 first-gen college students, 10 class presidents, and an American Ninja Warrior. 21 NJ counties represented (That’s all of them!) 19 states represented: CA, CT, DE, FL, IL, IA, ME, MD, MA, MN, MO, NH, NJ, NY, NC, PA, SC, TX, VA 15 countries represented*: USA, Australia, Canada, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Ghana, Haiti, India, Lithuania, Nigeria, Saint Lucia, United Kingdom, Uzbekistan, Venezuela *based on primary citizenship 41% of the class identifies as multicultural 19 Eagle Scouts 35 Girl Scout Gold or Silver Award-winners 10 class presidents 250 captains or co-captains of varsity or JV teams 950 community-service participants 505 first-generation college students Most Popular Names: Michael Emily 458 legacies (parent, grandparent, sibling, aunt/uncle, cousin) Among #TCNJ2027 you’ll find: 147 valedictorians and salutatorians A social media food critic An American Ninja Warrior contestant TCNJ also welcomes 308 transfer students

Download infographic